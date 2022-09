Roma, 2 set "Come volevasi dimostrare…non era difficile da prevedere. Ma non hanno un amico che li consiglia? Basta fare due chiacchiere con i nostri giovani per capire quanto sia controproducente e inutile l'invasione di #TikTok da parte della politica". Lo scrive su Twitter Alessia Morani, deputata del Pd, rilanciando il video di una giovane tiktoker sulla campagna social dei politici.

