Elezioni: Nencini, candidatura di servizio contro destra radicale'

Roma, 16 ago. “Le prossime elezioni politiche non saranno come le altre. Richiedono scelte nette. Io non sarò candidato in un collegio uninominale. Proprio perché questo è un tempo che richiede scelte nette per costruire un'Italia migliore contro una destra radicale, farò campagna elettorale con una candidatura di servizio. Una scelta convinta e consapevole. Quel che si deve fare nei momenti difficili”. Lo annuncia il senatore del Psi Riccardo Nencini, presidente della commissione Cultura.

