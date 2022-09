Elezioni: Orlando, 'nostro impegno per società diversa e più umana'

Roma, 23 set "Noi non vogliamo che una ragazza per interrompere la gravidanza ascolti battito del cuore del feto, non vogliamo che crescano le disuguaglianze". Lo ha detto Andrea Orlando dal palco del Pd a piazza del Popolo.

"Noi siamo per il lavoro protetto, vogliamo che il lavoro sottopagato sia a chiamato con il suo nome, sfruttamento, e che nessuno venga sfruttato. Dobbiamo promettere che se vinceremo ci candidiamo a costruire una società diversa e più umana", ha aggiunto il ministro del Lavoro.

