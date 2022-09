Elezioni: Orlando, 'stima ministro Lavoro tedesco importante, lavoro comune deve continuare'

Roma, 20 set "Con il Ministro del Lavoro e degli Affari Sociali tedesco e membro dell'SPD Hubertus Heil abbiamo lavorato insieme in questi mesi per un'Europa più sociale, sostenendo e facendo approvare la direttiva europea sul salario minimo, portando avanti un progetto coraggioso e innovativo per garantire più tutele e diritti ai lavoratori delle piattaforme". Lo scrive su Facebook Andrea Orlando, pubblicando il video appello del suo omologo tedesco.

Pubblicità

"Ricevere le sue parole di stima e sostegno è importante perché il lavoro comune deve continuare, perché solo attraverso un'Europa più giusta e più unita possiamo dare risposte e soluzioni alle difficoltà che le persone affrontano ogni giorno. L'Europa è la soluzione, non il problema", prosegue il ministro del Lavoro.

"Andrea Orlando non è solo un grande politico, un grande ministro del Lavoro e delle politiche sociali in Italia, ma è anche un vero socialdemocratico e un grande europeo. Ne abbiamo bisogno come partner per una Europa più sociale", dice tra l'altro Heil invitato a votare Pd il 25 settembre.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA