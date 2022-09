Elezioni: Paragone, 'Mattarella bis pericoloso, eleganza sarebbe dimettersi dopo voto'

Milano, 3 set. Il secondo mandato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, "non è un complotto, ma è un disegno politico. Il bis settennato non mi piace per niente, lo considero pericoloso, è un altro precedente alla Costituzione", ma "lui evidentemente ha un disegno politico da perseguire", ossia "continuare sulla rotta dell'agenda Draghi". Lo afferma il leader di Italexit, Gianluigi Paragone durante la presentazione a Milano dei candidati alle politiche del 25 settembre prossimo.

"Dal 26 settembre si deve andare avanti esattamente come il Capo dello Stato ha già deciso, Mattarella ha un disegno preciso e il bis al Quirinale è li a dimostrarlo" rimarca. A chi gli chiede se dopo le elezioni Mattarella dovrebbe dimettersi, "L'eleganza vorrebbe un passaggio di questo tipo, ma non credo sia nel novero delle cose. Non ha mai fatto menzione di questa opzione quindi vuole fare il Presidente della Repubblica ancora per tanto, fino a che quel disegno non va a compimento" conclude Paragone.

