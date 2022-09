Elezioni: Paragone, 'sogno quota 5%, serve cane da guardia in Parlamento'

Milano, 3 set. "Superare la soglia di sbarramento è già il risultato ideale, poi se fantasticare si può ancora ed è lecito cerchiamo di arrivare a un 4-5%. Una democrazia sana è una democrazia capace di tollerare il dissenso avere un buon cane da guardia dentro il Parlamento è un ottimo esercizio per un Parlamento che sarà ridotto (nei numeri, ndr) e per un Paese che sembra tarato al non disturbate il manovratore". Lo ha detto a Milano il leader di Italexit, Gianluigi Paragone a margine della presentazione dei candidati alle politiche del 25 settembre prossimo.

Pubblicità

"Sono assolutamente convinto di superare la soglia di sbarramento, vedo l'entusiasmo che stiamo generando in giro per l'Italia, i sondaggi ci dicono che il trend è in crescita, abbiamo ancora un po' di tempo per spiegare ai cittadini che dalle bollette del gas al vaccino, dal lockdown all'agenda Draghi, tutto è già scritto e andrà avanti esattamente come prima. Governavano insieme, è naturale che dopo il voto, dopo questa finzione, continueranno a governare come prima e se non è Draghi ci sarà un pilota automatico" conclude Paragone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA