Elezioni: patto Pd-Azione +Europa, 'ancoraggio a Ue, avanti con politica estera e difesa Draghi

Roma, 2 ago. "PD e Azione/+ Europa si impegnano a promuovere, nell'ambito della rispettiva autonomia programmatica, l'interesse nazionale nel quadro di un solido ancoraggio all'Europa e nel rispetto degli impegni internazionali dell'Italia e del sistema di alleanze così come venutosi a determinare a partire dal secondo dopoguerra. In questa cornice le parti riconoscono l'importanza di proseguire nelle linee guida di politica estera e di difesa del governo Draghi con riferimento in particolare alla crisi ucraina e al contrasto al regime di Putin". Si legge nel patto elettorale siglato da Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova.

