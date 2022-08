Elezioni: patto Pd-Azione +Europa, 'sì rigassificatori con transizione sostenibile'

Roma, 2 ago. "Per quanto riguarda le conseguenze del mutato scenario internazionali in ambito energetico, PD e Azione/+Europa si impegnano a mettere in campo le politiche pubbliche più idonee per garantire l'autonomia del Paese attraverso un'intensificazione degli investimenti in energie rinnovabili, il rafforzamento della diversificazione degli approvvigionamenti per ridurre la dipendenza dal gas russo, la realizzazione di impianti di rigassificazione nel quadro di una strategia nazionale di transizione ecologica virtuosa e sostenibile". Si legge nel patto elettorale siglato da Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova.

