Elezioni: Patuelli, 'più unità per il bene dell'Italia'

Roma, 13 ago. "A tutti consiglio di adottare il metodo delle nostre rappresentanze a Bruxelles. Quando le incontro vedo una straordinaria convergenza su temi concreti a difesa degli interessi italiani, più di quella che vedo in Patria. Indipendentemente dall'esito del voto chiedo a Parlamento e Governo di usare questo modello, almeno nei prossimi sei mesi". A chiedere una sorta di patto nel Paese è il presidente dell'Abi (Associazione bancaria italiana), Antonio Patuelli, in un colloquio con il Tempo. "Questo appello vale da subito. La campagna elettorale va rispettata, ma per tutelare gli interessi dei cittadini non possiamo permetterci divisioni e contrasti in Europa".

"Il primo consiglio dei ministri si terrà a novembre. Quando l'Europa avrà già preso decisioni importanti. Non possiamo attendere. - sostiene - Va dimostrata la coesione del Paese a Bruxelles anche durante la campagna elettorale perché questi mesi sono decisivi per la negoziazione delle nuove regole del Patto di stabilità e crescita, per l'applicazione del Pnrr e per le strategie delle politiche europee ordinarie che collegano, ad esempio, la sostenibilità all'agricoltura. L'invito va a tutti. Non fermiamo l'Italia e sospingiamo la ripresa che sta stupendo per il suo vigore tutti i nostri partner".

