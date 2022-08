Elezioni: Pd offrirà diritto tribuna a leader partiti che entreranno in coalizione

Roma, 2 ago. "A seguito del Patto elettorale raggiunto oggi con Azione/+Europa, in linea con l'impegno a supportare la costruzione di una coalizione plurale e ampia da opporre al progetto della destra sovranista, nelle prossime liste elettorali il Partito Democratico offrirà diritto di tribuna in Parlamento ai leader dei diversi partiti e movimenti politici del centrosinistra che entreranno a far parte dell'alleanza elettorale”. E' quanto si legge in una nota del Partito Democratico.

