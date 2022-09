Elezioni: Pd, 'svastiche su manifesti indegno, non ci lasciamo intimidire'

Roma, 17 set. "Le deputate e i deputati del Partito democratico con la capogruppo Debora Serracchiani esprimono ferma condanna delle intimidazioni con svastiche disegnate sui manifesti del Pd e di Più Europa ad Anzola Emilia, e solidarietà e vicinanza ad Andrea De Maria, i cui manifesti hanno subito lo stesso ignobile trattamento. E' un episodio molto grave, ma certo non ci lasciamo intimidire. La nostra battaglia politica in nome dell'antifascismo e della difesa della nostra Costituzione repubblicana proseguirà con ancora maggiore forza e convinzione. Per un'Italia democratica e progressista". Così in una nota dell'ufficio stampa del Gruppo Pd alla Camera.

