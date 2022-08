Elezioni, per Chiara Colosimo (Fdi) 'corsa' nel Lazio, in Puglia e Toscana

Roma, 22 ago. Candidata al Sud, al Centro e anche più a nord per Fratelli d'Italia. La consigliera regionale uscente del Lazio Chiara Colosimo è fra le carte da giocare su più tavoli alle elezioni del 25 settembre. La 36enne candidata meloniana, infatti, è presente nelle liste per gli aspiranti deputati di Fdi sia per la quota uninominale (Lazio 2 - 03), che per quella plurinominale (Lazio 1 - 02, Lazio 1 - 03, Lazio 2 - 02). Ma la corsa nel plurinominale, per Colosimo, non si ferma al centro e investe anche la Puglia (03), da un lato, e la Toscana (01) dall'altro.

