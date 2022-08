Elezioni: Picierno, 'ridicolo Fdi che si straccia le vesti per tweet La Regina'

Roma, 19 ago. “Vedo Fratelli d'Italia stracciarsi le vesti per due tweet di Raffaele La Regina su Israele e Palestina, tweet scritti quando La Regina non rappresentava il Partito democratico e non era candidato. Il tentativo di jewish-washing di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia per nascondere le proprie vergogne storiche e rassicurare i moderati è ridicolo. Difendere la fiamma nel simbolo che verga la tomba di Mussolini, attaccare la vita privata della senatrice Segre, vestirsi da 'Ss' a carnevale come ha fatto Augusto Bignami, braccio destro di Giorgia Meloni, dare premi a gruppi neofascisti a nome della Fondazione An e candidare personaggi con posizioni equivoche significa essere nemici di Israele e della sua radice fondativa”. Lo afferma la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, esponente del Pd.

