Roma, 16 ago. "Ieri notte è stato ufficializzata la mia esclusione dalle liste del Pd. Questi anni di lavoro sono stati per me un onore. Ci tengo a ringraziarvi di cuore per l'ondata di affetto e di stima che mi ha travolto in questi giorni". Lo scrive su Twitter Giuditta Pini.

