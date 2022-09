Elezioni: pizza e birre, cena come ai tempi di P.Chigi per Conte e i suoi nella sede M5S

Roma, 26 set. Pizza e birre, come ai tempi delle riunioni a tarda notte a Palazzo Chigi. Il leader del M5S Giuseppe Conte -nell'attesa di risultati più definiti per dichiarare alla stampa raccolta in via di Campo Marzio - sta cenando con lo staff e alcuni big arrivati alla spicciolata. Tra questi anche volti noti del Movimento della prima ora, 'caduti' sulla tagliola del doppio mandato: tra questi, Roberto Fico, Paola Taverna, Vito Crimi, Alfonso Bonafede. Presenti al gran completo, nella sede a due passi da Montecitorio, tutti i vice di Conte, nonché il ministro Stefano Patuanelli.

