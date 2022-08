Elezioni: Presutto (Ipf), 'con parlamentarie con elevati in erba Conte celebra funerali M5S'

Roma, 16 ago. “Con le parlamentarie di oggi, che si terranno dalle ore 10 alle ore 22, il partito di Conte celebra ufficialmente i funerali del Movimento 5 Stelle. Ne dà il triste annuncio lo stesso Conte, ieri sera, comunicando online la sua lista personale di 16 piccoli elevati in erba, incluso sé stesso, che a dispetto delle votazioni degli attivisti sulla piattaforma potranno avere un posto come capolista in 5 collegi plurinominali, assegnato direttamente dal padrone del partito, per le prossime elezioni politiche che si terranno il 25 settembre". Lo afferma il Senatore Vincenzo Presutto, Vicepresidente vicario di Insieme per il Futuro-Impegno Civico per Luigi Di Maio.

"E questo -aggiunge- in barba a tutte le regole che finora avevano contraddistinto il fu Movimento 5 stelle, violando il principio del vincolo di territorialità (ognuno si poteva candidare solo nel proprio collegio di residenza), la possibilità di essere candidati in un solo collegio (anche questa superata), ed il rispetto della volontà degli attivisti espressa mediante regolari votazioni online (il cui risultato potrà essere modificato ad esclusiva discrezione del padrone del partito). Scorrendo i nomi presenti nella lista di Conte troviamo anche il suo notaio di fiducia, Colucci, forse lo avrà inserito in lista pensando che così sarebbe stato più semplice gestire le pratiche di successione e di transizione tra il fu Movimento ed il suo partito, padronale e verticistico, che stasera emetterà il suo primo vagito".

