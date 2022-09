Elezioni. Pro Vita Famiglia: subito Ministro Istruzione anti-gender

«Il 79% degli italiani - spiega Coghe, citando il sondaggio condotto da Noto - vuole che siano i genitori a scegliere come educare i figli su temi inerenti sessualità e affettività e l'81% ritiene che la scuola debba preventivamente informare la famiglia su eventuali attività in merito. Le elezioni di ieri, in più, hanno apertamente sconfessato e bocciato tutti i partiti (Pd, Movimento 5 Stelle, Sinistra) che negli ultimi anni hanno portato avanti l'agenda radicale e Lgbt, comprensiva di istanze ideologiche e dannose come il Ddl Zan sull'omotransfobia, il matrimonio egualitario, il suicidio assistito, l'utero in affitto e, appunto, il gender a scuola. Adesso - conclude Coghe - il centrodestra ha una enorme responsabilità: rimettere al centro della politica i valori e tutelare la Vita, la Famiglia e la Libertà Educativa di milioni di famiglie italiane. Su questo valuteremo la coerenza e l'affidabilità della nuova maggioranza».

Pubblicità

Ufficio Stampa e Comunicazioni esterne

Pro Vita & Famiglia

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA