Elezioni: Provenzano a Carfagna, 'obbligo scolastico da Urss? Pessima propaganda'

Roma, 24 ago. "Garantire il diritto all'istruzione, a partire dall'infanzia, specie al Sud e a chi non può permetterselo, sarebbe da Unione Sovietica? Questa non è serietà, è pessima propaganda. Pensiamo piuttosto a realizzarli gli asili, anche con poteri sostitutivi se i Comuni non ce la fanno". Peppe Provenzano del Pd ribatte così via twitter a Mara Carfagna per le critiche alla proposta di Enrico Letta di estendere l'obbligo scolastico dai 3 ai 18 anni.

