Elezioni: Rauti, 'Meloni denuncia stupro Piacenza ma da Letta e Pd no solidarietà a vittima'

Roma, 22 ago. "Mentre Giorgia Meloni ha avuto il coraggio di denunciare con forza lo stupro di Piacenza, Enrico Letta e il Pd cosa fanno? Attaccano Giorgia Meloni in maniera scomposta e strumentale, senza dire una parola su quanto accaduto e senza esprimere solidarietà alla vittima. Forse perché il responsabile è un immigrato irregolare? Infatti chissà come mai quando si tratta di denunciare le violenze commesse sulle donne da immigrati il Pd perde la voce". Lo afferma la senatrice di Fratelli d'Italia Isabella Rauti, responsabile del dipartimento Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili.

Pubblicità

"L'ennesima conferma -aggiunge- che Letta e questo Pd non possono permettersi di dare lezioni a nessuno. Un'ipocrisia che è evidente a tutti e che finalmente gli italiani avranno la possibilità di giudicare e punire”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA