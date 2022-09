Roma, 5 set "Berlusconi sa perfettamente che noi andremo meglio di lui e questo lo fa uscire di testa dalla rabbia. La nostra lista sarà più forte di Forza Italia e, mandandogli un abbracio, gli dico: tu che eri partito per fare il Ppe finisci nelle mani di una sovranista come la Meloni? Non ti riconosco più". Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà.

