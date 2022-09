Roma, 21 set. "C'è chi ha detto mettetevi in ginocchio, io dico rialzatevi : abbiate valori e sogni non accontentatevi di qualcuno che vi compra ma conquistate i vostri obiettivi con la competenza". Così Matteo Renzi in un evento pubblico a Frosinone.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA