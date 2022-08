Roma, 8 ago "Sono sempre stato disponibile, anche adesso, a non mettere il mio ego davanti alla politica. Il mio destino per me viene molto dopo. Vediamo cosa succederà". Lo ha detto Matteo Renzi, a Zona bianca, parlando di una intesa con Carlo Calenda.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA