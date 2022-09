Elezioni: Renzi, 'chi vuole giustizia vota noi, lo dico ai 7mln di votanti al referendum'

Roma, 20 set "E' partita anche la polemica sulla giustizia e sul giustizialismo. Voglio fare un appello ai sette milioni di italiani che hanno votato al referendum di giugno: non lasciate il Paese in mano ai giustizialisti di destra, di sinistra e populisti. Già in queste ore l'attacco del Fatto Quotidiano contro di me si concentra sulla vicenda Scarpinato, un magistrato siciliano che sventola la bandiera dell'antimafia ma non risponde a Palamara su alcune vicende di casa sua. Che strano eh? Chi vuole giustizialismo vota Conte, chi vuole giustizia sceglie il Terzo Polo". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA