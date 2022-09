Roma, 21 set. "A Napoli con Carlo Calenda per il rush finale. Ma anche per ricordare la leonessa, Graziella Pagano, che ci ha lasciato qualche giorno fa. Una vita spesa per gli altri e per la politica fino all'ultimo giorno. Ti vogliamo bene Graziella". Così Matteo Renzi su twitter.

