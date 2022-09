Elezioni: Renzi, 'destra propone di tutto e Letta risponde 'più tasse', stratega raffinatissimo'

Roma, 18 set. "Berlusconi ha proposto la Flat tax, l'aumento delle pensioni, 1 milione di posti di lavoro - ah no, quello li ho fatti io con il Jobs Act - 1 milione di alberi, le dentiere. I numeri del Centrodestra non stanno in piedi. Letta vede la destra promettere di tutto, va al Tg2 e per contenere la vittoria della destra propone di aumentare le tasse. Stratega raffinatissimo”. Così Matteo Renzi nel corso di un evento elettorale a Cagliari.

