Elezioni: Renzi, 'Fi e Pd terrorizzati dal nostro risultato'

Roma, 7 set "L'unico modo per bloccare la vittoria del centrodestra e della Meloni è che si faccia un bel risultato noi del Terzo polo. Il Pd sta giocando per perdere, l'unica vera alternativa per riportare un governo serio nel paese è che vincano Azione e IV con Carlo Calenda". Lo ha detto Matteo Renzi a margine dell'iniziativa sul Sì al termovalorizzatore di Brescia.

"Noi oggi siamo in tante città d'Italia a dire che serve la politica dei sì, non quella dei veti. Il progetto del terzo polo va oltre il 25 settembre: se va bene quel giorno salviamo il paese, altrimenti ci mettiamo a farlo da lì a qualche mese -ha aggiunto-. Non è che l'inizio e lo sanno bene Forza Italia e Pd che sono terrorizzati del nostro risultato e non parlano che di noi".

"Berlusconi tutti i giorni dice che il terzo polo non esiste perché vede il sorpasso, e quando parla lo fa coi sondaggi alla mano. Su Letta non ho davvero più parole: sta facendo la campagna elettorale più assurda di sempre pare che abbia già un accordo per far vincere la Meloni, non vedo altre letture della strategia suicida di Enrico. Ha proposto di archiviare il jobs act per abbracciare il reddito di cittadinanza., lo dico agli amici del Pd: il partito del reddito di cittadinanza esiste già e si chiama Movimento 5 stelle ed è questa la ragione per la quale molti elettori dem voteranno per noi”, ha detto ancora Renzi.

