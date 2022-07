Elezioni: Renzi, 'Fi pagherà conto, tanti di destra non voteranno'

Roma, 31 lug. "Averi voluto dire a Tajani che aver mandato a casa Draghi nel momento in cui c'è da fare il patto stabilità è stata una follia. Di questa cosa, pagherà il conto l'Italia e soprattutto la classe media e di questo anche Forza Italia pagherà il conto". Così Matteo Renzi a In mezz'ora in Più su Rai3 dove è stato ospite anche Antonio Tajani. "Molta gente di destra non voterà perchè sconvolta dall'aver messo davanti all'interesse della nazione quello di partito".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA