Elezioni: Renzi, 'gli altri fanno promesse, noi unici a fare leggi sui diritti'

Roma, 2 set. "Dopo la #18app eccoci sulle unioni civili e i diritti. Gli altri fanno promesse, noi siamo gli UNICI a fare le LEGGI". Lo scrive Matteo Renzi postando un nuovo video su TikTok che è un collage di una sua intervista televisiva in cui, da premier, annuncia che verrà posta la fiducia sulle unioni civili. "Una legge che ha cambiato la vita di tante persone che oggi possono costruire un futuro insieme". E il video si conclude con Ivan Scalfarotto che in tv si commuove parlando del suo matrimonio con Federico: "Io porto una fede al dito, non ho una moglie, ma un marito che si chiama Federico e la mia famiglia è uguale alla sua perchè c'è stato Matteo Renzi".

