Elezioni: Renzi, 'il clima c'è, è una spinta fantastica'

Roma, 15 set. "Anche ieri grande partecipazione a Roma. Tantissima gente, entusiasmo crescente, proposte per la città, dalla pulizia quotidiana al ruolo internazionale della Capitale. Il clima c'è, amici cari, il clima c'è. E, quando mancano dieci giorni alle elezioni, questo fatto è straordinario: dà una spinta fantastica". Così Matteo Renzi nella enews.

"Il voto utile è quello che manda gente competente in Parlamento. Con quattro schieramenti in campo nessun voto è inutile. Tutti i voti sono utili: al massimo possiamo dire che il voto ai populisti è dannoso, ma va rispettata la democrazia. Perché, finchè non ci sarà una riforma costituzionale, sarà il Parlamento a decidere i governi. E più ci sono nostri parlamentari, coraggiosi, più sarà facile avere un governo di qualità".

