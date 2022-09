Elezioni: Renzi, 'Letta agente infiltrato della Meloni'

Roma, 20 set Letta "ha sbagliato tutto. Ha sbagliato alleanze, ha sbagliato coalizione, ha sbagliato sul Jobs Act. Si è preso in carica Di Maio e Fratoianni e ha lasciato fuori noi: la certezza matematica di perdere collegi. Ormai l'unica spiegazione possibile è che Letta sia un agente infiltrato della Meloni, altrimenti non si spiega". Lo dice Matteo Renzi al 'Giornale'.

"Sto con Sanna Marin. farò di tutto per riportare Draghi a Palazzo Chigi, ma non penso che la Meloni sia un pericolo per la democrazia, penso piuttosto che lo sia per i conti pubblici", dice tra l'altro il leader di Iv.

"Le minacce di Conte non mi fermano, il reddito di cittadinanza ha fallito: le truffe sono un insulto ai cittadini che lavorano. È poi è diseducativo: io voglio uno Stato che investa sul lavoro, non sui sussidi. Dopo di che, un ex premier che dice che devo andare a Palermo senza scorta istiga alla violenza. La frase dimostra la statura dell'uomo. Averlo mandato a casa resterà per sempre uno dei più alti servizi che ho reso al mio Paese", spiega Renzi.

