Roma, 20 set "Meloni chiede a Draghi di agire sul gas, ma i suoi amministratori dicono no a tutto". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultiem enews aggiungendo: "La Meloni pressa Draghi per misure sull'energia. Bene, brava, bis. Ma come si spiega che ieri il sindaco di Piombino, in conferenza dei servizi, ha detto no al rigassificatore? Giorgia: vuoi governare il Paese e non riesci a convincere i tuoi sindaci?".

