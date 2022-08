Elezioni: Renzi, "nel programma di Azione-Iv ci sarà 'sindaco d'Italia'"

Roma, 17 ago. "E' giusto che i cittadini scelgano", con l'elezione diretta. "Io preferisco un meccanismo semplice, come il sindaco d'Italia. Quando si sceglie un sindaco - i cittadini lo sanno - al primo giro si vota il candidato preferito; poi al ballottaggio si vota quello che 'dispiace' di meno, perché magari il tuo candidato non ce l'ha fatta a superare il primo turno. Questa è la democrazia che funziona". Il meccanismo del 'sindaco d'Italia', "sarà nel programma di Azione-Iv, che verrà illustrato domani". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, ospite di "Non stop news" su Rtl 102.5.

