Elezioni: Renzi, 'non mi stupirei se interferenze in referendum 2016 come per Brexit'

Roma, 15 set. "Chi dice: 'ci vorrebbe un sistema istituzionale diverso', rispondo che è vero. Ma che, proprio per cambiare il sistema, abbiamo perso Palazzo Chigi. Ma quel referendum faceva paura a troppi. Non mi stupirei se si scoprisse (a scoppio ritardato) che in quella campagna elettorale vi furono varie forme di interferenza, esattamente come per il referendum Brexit. Ormai è acqua passata, pensiamo al futuro". Così Matteo Renzi nella enews.

