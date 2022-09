Elezioni: Renzi, 'oggi nasce Renew Europe in Italia, pagina nuova in politica Ue'

Roma, 2 set. "Questo pomeriggio a Milano nasce una nuova famiglia politica europea. Un'altra? No. Azione e Italia Viva hanno già presentato le liste, siamo già in campagna elettorale. Noi siamo quelli che se prendiamo un buon risultato teniamo Mario Draghi a palazzo Chigi, non Giorgia Meloni. Ma l'Europa impatta moltissimo nella nostra vita e per questo è fondamentale che l'Europa non sia soltanto un luogo burocratico ma anche democratico". Così Matteo Renzi in un video sui social.

"Oggi a Milano nasce Renew Europe in Italia, il partito che in Francia è guidato da Macron, e che porterà tanti giovani a interessarsi di politica perchè a noi non basta scommettere sulle elezioni politiche del 25 settembre, vogliamo scrivere una pagina nuova nella politica europea".

