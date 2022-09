Roma, 13 et. "In Toscana chi vota per il Pd, vota contro lo sviluppo dell'Aeroporto di Firenze. Ieri, Ilaria Cucchi, candidata al Senato per il centrosinistra nel collegio Firenze1, ha detto chiaramente che l'Aeroporto di Firenze non va toccato. A me pare una scelta assurda e, se fossi un iscritto del Pd, voterei con grande decisione Stefania Saccardi, almeno in quel collegio". Così Matteo Renzi nella enews.

