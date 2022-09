Elezioni: Renzi, 'Pd copia di M5S, destra sta con Orban, noi unica alternativa'

Roma, 22 set. "Dicono no al gas in Adriatico, no al rigassificatore a Piombino, no al termovalorizzatore a Roma, no al petrolio in Basilicata con Speranza, no al Tap in Puglia con Emiliano, no al Jobs Act con la Camusso e Letta. Davanti alla crisi mondiale che si sta prefigurando, il Pd sceglie di abbracciare la filosofia del NO. Mi dispiace, ma questo spiega perché noi non possiamo votare i populisti di sinistra, esattamente come non votiamo i sovranisti di destra. Il Pd è diventato la copia dei grillini. La destra sta con Orban e Le Pen, contro l'Europa. Noi siamo l'unica alternativa. È tempo di serietà, è tempo di terzo polo". Così Matteo Renzi nella enews.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA