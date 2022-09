Elezioni: Renzi, 'per FdI coppie omosessuali non legali, l'amore è ammesso sempre'

Roma, 23 set "Il partito della Meloni dice che 'le coppie omosessuali in Italia non sono legali, non sono ammesse'. L'amore è ammesso sempre e per sempre. Il riconoscimento legale alle coppie dello stesso sesso è arrivato l'11 maggio 2016 grazie a un governo coraggioso che ha fatto le riforme, non i convegni. Abbiamo fatto una legge, noi, mettendoci la fiducia. Non torneremo indietro". Lo scrive Matteo Renzi in un post sui suoi canali social.

