Roma, 13 set. "Questa campagna elettorale non è stata una botta di vita... ma è comunque importante. Io non so se l'esito è scontato. Il Terzo Polo fino a un mese fa non esisteva ma ora è in forte crescita quindi non tutto è scontato". Così Matteo Renzi a Mattino Cinque.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA