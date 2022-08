Elezioni: Renzi, 'utile e divertente competizione con Berlusconi a Milano'

Roma, 17 ago. "Sarà molto divertente e utile per i cittadini che potranno riflettere su quale è la strada più giusta per il futuro, sulle tasse, sulla politica estera, sul costo dell'energia... quando c'è confronto va sempre bene, l'importante è che ci sia civiltà". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, ospite di "Non stop news" su Rtl 102.5, riferendosi alla sua candidatura nel collegio di Milano centro al Senato, dove se la vedrà con Silvio Berlusconi.

