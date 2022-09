Roma, 5 set "Il voto al Pd di Letta più che inutile è dannoso. Letta chiede di abolire la ricchezza, è per il Reddito di cittadinanza anzichè per le politiche per il lavoro. Enrico mi sembra trasformato e mi spiace per lui. Quando era presidente del Consiglio proponeva l'approvazione del Job's act entro l'estate, si è trasformato nell'uomo delle tasse". Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà, su La7.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA