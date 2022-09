Roma, 2 set. "Se per raccogliere voti devi dire queste boiate allora hai un problema molto molto serio. La verità è che non esiste una, dico una, buona ragione per votare Pd. E non è questione di voto utile o inutile, ma di chiarezza di proposte e posizioni comprensibili su questioni centrali". Così Matteo Richetti di Azione su twitter commentando alcune dichiarazioni di Enrico Letta.

