Elezioni: Richetti, 'contro di me operazione politica per danneggiare me ed Azione' (2)

"La giornalista autrice dell'inchiesta ha contattato Azione per la prima volta lo scorso aprile sulla base delle accuse di una persona che, a quanto ci consta, aveva inviato dossier nei miei confronti a numerose testate. 'Sorprendentemente', la vicenda -lamenta Richetti- è stata tirata fuori solo una settimana prima delle elezioni".

"Contrariamente a quanto affermato da Fanpage, l'articolo -prosegue il senatore- non era 'su base anonima' ma è stato mirato direttamente contro di me, pubblicando –seppur tagliata– una foto dalla quale ero perfettamente riconoscibile visto che era stata per lungo tempo la copertina della mia pagina Fb, ed infatti il mio nome è stato riconosciuto immediatamente sia per il commento di un account fake (aperto a settembre e chiuso pochi secondi dopo) pubblicato sulla pagina Fanpage che si è ben guardata dal bloccarlo, sia dai giornalisti che hanno iniziato a telefonarmi immediatamente".

"Gli articoli di Fanpage -dice ancora Richetti- hanno omesso qualsiasi riferimento ai procedimenti penali per stalking e diffamazione avviati da altre persone negli anni passati nei confronti della mia accusatrice, uno dei quali sfociato in una condanna a 4 anni. Trattandosi di informazioni facilmente reperibili (soprattutto in una 'inchiesta' di 5 mesi), è evidente l'intenzione di Fanpage di nascondere all'opinione pubblica elementi di valutazione essenziali per fornire una versione unilaterale e faziosa della storia. Fanpage si è rifiutata di approfondire la denuncia per stalking da me presentata nei confronti della persona in questione nonostante l'offerta del mio legale di mettere a disposizione qualsiasi informazione al riguardo". (segue)

