Elezioni: riunione vertici Pd ancora in corso, sul tavolo nodo Calenda

Roma, 1 ago. E' ancora in corso la riunione della segreteria Pd convocata da Enrico Letta alle 14 e 30 e allargata ai vertici istituzionali dem. Sul tavolo punto sulla coalizione, profilo e quindi i "continui rilanci" di Carlo Calenda con un confronto tra i vertici Pd su quale debba essere la risposta dopo le richieste avanzate dal leader di Azione su candidature e programma. Nel pomeriggio è previsto anche l'incontro tra Letta e i sindaci dem per la presentazione delle loro proposte per il programma elettorale.

