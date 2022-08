Elezioni: Romano (Pd), 'se Meloni ripudia fascismo tolga fiamma da simbolo'

Roma, 11 ago. “Davvero la Meloni vuole consegnare il fascismo alla storia, come ha annunciato ieri? Ha un'occasione d'oro per dimostrarlo. Domani si presentano i simboli elettorali: faccia togliere dal simbolo di Fratelli d'Italia la fiamma del Movimento sociale italiano. Perché quella fiamma, come Giorgia Meloni sa perfettamente, è da sempre un riferimento esplicito alla fiammella che arde sulla tomba di Benito Mussolini e per questo è il principale simbolo del neofascismo italiano". Lo scrive su Twitter Andrea Romano, deputato Pd.

