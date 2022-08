Elezioni: Ronzulli (Fi), 'scelte sofferte, ma liste competitive e rispettano territorio'

Milano, 22 ago. "Abbiamo fatto un ottimo lavoro e siamo molto soddisfatti perché sono liste che a 360 gradi coprono la professionalità, la militanza, l'esperienza, la società civile". Così la vicecapogruppo al Senato di Forza Italia, Licia Ronzulli, uscendo dalla Corte d'Appello di Milano dove si è recata, insieme ad Alessandro Cattaneo, per depositare le liste dei candidati in corsa nei collegi lombardi per le elezioni del prossimo 25 settembre.

Ronzulli spiega che si tratta di "liste molto competitive e che rispettano il territorio". Tuttavia, sottolinea, "questo sorriso un po' viene a mancare se pensiamo che a causa del taglio dei parlamentari non abbiamo fatto queste scelte a cuor leggero". Del resto "quando si tratta di decidere la riconferma di qualcuno non lo si fa mai pensando solo alla politica, ma subentrano scelte che pesano sul piano anche umano". E, ribadisce, "a causa del taglio dei parlamentari alcune decisioni sono state decisamente sofferte". In ogni caso, prosegue, "sono convinta che Forza Italia farà un ottimo risultato soprattutto in Lombardia". Inoltre "ho avuto la possibilità di lavorare al tavolo nazionale e ci sono delle liste che sono molto forti soprattutto in alcune regioni". Questo, conclude, "darà grandi risultati al partito in una ottica nazionale e pensiamo che Forza Italia possa essere il centro di questo centrodestra, il vero centro europeista, atlantista e riformista. Il centro siamo noi, diffidare delle imitazioni".

