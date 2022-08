Elezioni: Ronzulli, 'Pd partito radicale 2.0 incapace di risposte a esigenze italiani'

Roma, 14 ago. “La sinistra si conferma assolutamente priva di qualsiasi visione di Paese improntata sulla crescita e lo sviluppo, ciò che, invece, serve per superare il difficile periodo che stiamo attraversando tra Covid e conseguenze della guerra in Ucraina. Il programma del Pd, tutto incentrato su cannabis, eutanasia, matrimonio egualitario e ddl Zan, evidenzia la sua trasformazione in una sorta di partito radicale 2.0, estremamente ideologizzato e del tutto incapace di rispondere alle esigenze concrete degli italiani”. Lo afferma la vicecapogruppo di Fi al Senato, Licia Ronzulli.

