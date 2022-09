Elezioni: Rosato a ex-Fi campani, 'grazie per adesione a Terzo Polo'

Roma, 14 set. “Aderire al terzo polo significa assumersi l'impegno di costruire uno spazio politico che sia punto di riferimento per chi non si riconosce nello scontro ideologico, spesso strumentale, tra destra e sinistra, che oggi dimostrano di non avere contenuti e soprattutto di non saper dare risposte alle preoccupazioni e ai problemi degli italiani”. Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato commenta l'adesione al terzo polo dei parlamentari ex forzisti Domenica De Siano, i deputati Carlo Sarro e Antonio Pietrangelo, oltre che dell'ex consigliere regionale campano Armando Cesaro. "A loro il mio ringraziamento, sicuro che insieme sapremo lavorare bene per costruire la nostra Italia sul Serio”.

