Elezioni: Sala, 'in campagna elettorale teorie e promesse, ma serve una prova di maturità'

Milano, 23 set. "In questa campagna elettorale si è parlato di cose teoriche, promesse. Noi siamo qui a dire che la questione centrale della nostra società è come gestire la trasformazione ambientale, così come quella digitale. In campagna elettorale non lo si è fatto. Allora c'è il diritto a incazzarsi, i ragazzi hanno ragione, siamo noi che dobbiamo essere chiamati a una prova di maturità". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo al festival 'Il verde e il blu', a Palazzo Reale di Milano.

Proprio per questo, avverte Sala, "anche mettendo a rischio il consenso, come dovrebbero fare tutti i politici, io cercherò di andare avanti ed essere sempre incisivo, con il buonsenso di uno che governa la città più importante d'Italia, insieme a Roma". Anche perché, conclude, "è questo il momento".

