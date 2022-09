Elezioni: Sala, 'non temo ritorno Ventennio ma al passato'

Milano, 7 set. "Non so se un pericolo democratico c'è, io non temo un ritorno del Ventennio ma temo una visione molto conservatrice che non da nessuno spazio a questioni che mi stanno molto a cuore come l'ambiente, che propone a tutti gli effetti un ritorno al passato". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando, a margine della presentazione del calendario della fashion week, l'allarme democratico lanciato dal segretario dem Enrico Letta in caso di vittoria alle elezioni del centrodestra. "Da questo punto di vista condivido l'appello di Letta e infatti farò la mia parte - ha aggiunto Sala - per chi voto è abbastanza evidente e mi sembra che l'esito del voto sia ampiamente incerto. In ogni caso è il momento che la democrazia si esprima e che si vada a votare dopo molti anni".

