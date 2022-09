Roma, 22 set. "Chi sceglie la Lega sceglie di includere chi è nato qua. Penso ai bimbi che non hanno ancora l'insegnante di sostegno, è una vergogna. Sono contento che Mario Barbuto, presidente dell'associazione italiana ciechi, abbia scelto la Lega per portare in Parlamento una battaglia di civiltà". Così Matteo Salvini a Porta a Porta accompagnato da Mario Barbuto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA